Миллиард рублей направили на выплаты по военным соцконтрактам в Нижегородской области

К 27 июля в Нижегородской области было заключено 10,5 тыс. военных социальных контрактов на общую сумму 958 млн руб. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время отчета перед законодательным собранием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Механизм военных соцконтрактов ввели в Нижегородской области в октябре 2022 года. По нему семьи военнослужащих получают льготы и выплаты.

Еще более 300 млн руб. поступило от жителей региона и предприятий. В воинские части направили более 350 «конвоев». Общий объем гуманитарной помощи составил 1,5 тыс. т.

Ранее сообщалось, что правительство региона направило 2,2 млрд руб. на материальную помощь и снабжение военнослужащих и мобилизованных для участия в спецоперации на Украине.

Елена Ковалева