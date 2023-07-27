Миллиард рублей направили на выплаты по военным соцконтрактам в Нижегородской области

К 27 июля в Нижегородской области было заключено 10,5 тыс. военных социальных контрактов на общую сумму 958 млн руб. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время отчета перед законодательным собранием.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Механизм военных соцконтрактов ввели в Нижегородской области в октябре 2022 года. По нему семьи военнослужащих получают льготы и выплаты.
Еще более 300 млн руб. поступило от жителей региона и предприятий. В воинские части направили более 350 «конвоев». Общий объем гуманитарной помощи составил 1,5 тыс. т.
Ранее сообщалось, что правительство региона направило 2,2 млрд руб. на материальную помощь и снабжение военнослужащих и мобилизованных для участия в спецоперации на Украине.