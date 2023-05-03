Нижегородские власти направили 2,2 млрд рублей на поддержку военных

Правительство Нижегородской области направило 2,2 млрд руб. на материальную помощь и снабжение военнослужащих и мобилизованных для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Регион оказывает материальную поддержку раненым в ходе боевых действий и помогает семьям военных и участников СВО.

«Я лично сам выезжал не только в Нижегородской области, в Мулино и Кстово, но и в другие регионы, в места базирования и обучения, смотрел, как обеспечение осуществляется, чего не хватает. Условия нормальные. Чего там не хватало — мы все это обеспечили»,— доложил губернатор.

Для регулярных выплат семьям военнослужащих в Нижегородской области используется механизм социального военного контракта. В 2022 году на социальные выплаты по этим договорам было выделено 463 млн руб.

Владимир Зубарев