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Нижегородские власти направили 2,2 млрд рублей на поддержку военных

Правительство Нижегородской области направило 2,2 млрд руб. на материальную помощь и снабжение военнослужащих и мобилизованных для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Регион оказывает материальную поддержку раненым в ходе боевых действий и помогает семьям военных и участников СВО.

«Я лично сам выезжал не только в Нижегородской области, в Мулино и Кстово, но и в другие регионы, в места базирования и обучения, смотрел, как обеспечение осуществляется, чего не хватает. Условия нормальные. Чего там не хватало — мы все это обеспечили»,— доложил губернатор.

Для регулярных выплат семьям военнослужащих в Нижегородской области используется механизм социального военного контракта. В 2022 году на социальные выплаты по этим договорам было выделено 463 млн руб.

Владимир Зубарев

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