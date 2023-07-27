Фарит Самигуллин, осужденный за помощь в получении военных билетов, подал жалобу на приговор

Адвокаты 38-летнего предпринимателя Фарита Самигуллина, который был приговорен вначале июля Калининским райсудом Уфы к шести годам колонии общего режима со штрафом 3 млн руб. за мошенничество, посредничество во взятничестве и дачу взятки должностному лицу, подали жалобу на приговор, сообщается на сайте суда.

Ранее похожую жалобу подал представитель гособвинения. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фарит Самигуллин за денежные вознаграждения помогал призывникам получать военные билеты и отсрочку от службы в армии, а также способствовал успешной сдаче экзаменов в вузе.

Венера Хисамова

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