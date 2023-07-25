Прокуратура подала жалобу на приговор Фариту Самигуллину

Прокуратура Башкирии подала апелляционное представление на приговор 38-летнему предпринимателю Фариту Самигуллину, сообщили «Ъ-Уфа» в Калининском райсуде Уфы. В начале июля он был признан виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), посредничестве во взятничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима со штрафом 3 млн руб. Гособвинение просило назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб.

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Фарит Самигуллин не подал апелляционную жалобу на приговор, добавили в райсуде.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Самигуллин получил от двух студентов 290 тыс. руб. за сдачу экзаменов в УГНТУ. Также он за вознаграждение помогал спортсменам призывного возраста в покупке военных билетов, получения отсрочки от службы в армии и водительских категорий.

Венера Хисамова

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