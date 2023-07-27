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Коммерсантъ FM
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Reuters: США решили использовать «мягкую тактику» для контроля потолка цен на российскую нефть

Источники агентства Reuters в администрации президента США сообщили, что Белый дом использует «мягкую тактику» для принуждения участников мирового рынка проводить операции с российской нефтью ниже $60 за баррель. Жесткие меры могут сильно повлиять на рынок и это будет не в пользу Джо Байдена, который планирует переизбираться на выборах 2024 года, говорят источники.

Белый дом США

Белый дом США

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Белый дом США

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Спотовые цены на Urals растут с 27 июня, сейчас сырая российская нефть торгуется на уровен почти $69 за баррель. Однако, пишет Reuters, ответственные лица Минфина США используют среднемесячную цену, и по ней налагают ограничения на нарушителей потолка цен (price cap) на российскую на нефть, установленный G7 в декабре 2022 года.

Сейчас администрация Джо Байдена намерена расширить охват нефтетрейдеров, страховых компаний и владельцев танкеров, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать price cap. По данным источников Reuters, наибольшие объемы Россия продает Индии и Китаю, поставляя нефть танкерами. «У нас уже были такие разговоры, и они будут продолжаться»,— сказал источник агентства о беседах с трейдерами и владельцами танкеров.

Под «мягкой тактикой» в материале агентства имеется в виду телефонные звонки и письма нефтяным поставщикам. В них участникам рынка указывают, что если использовать западные морские службы, нужно сохранять свидетельства того, что российская нефть была куплена ими ниже $60 за баррель.

Представители Минфина США ранее заявляли, что мера по ограничению цен на нефть из России достигла своей цели — сократила доходы российского бюджета, не нарушив поставки энергоносителей на мировой рынок. По данным МЭА, российский экспорт нефти и нефтепродуктов в июне сократился до 7,3 млн б/с — самого низкого уровня с марта 2021 года. Поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов сократились до $11,8 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предложение нефти снижается вслед за спросом».

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