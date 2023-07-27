Смотрят видео и общаются в соцсетях: чем заняты пермяки в аэропорту и на вокзалах

С начала лета в Перми выросла посещаемость транспортных хабов. Число туристов – абонентов МегаФона, которые отправляются в поездки или прибывают в столицу региона, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получили аналитики оператора после изучения обезличенных данных с базовых станций, обеспечивающих связь в аэропорту и на железнодорожных вокзалах Перми.

Путешественники стали активнее пользоваться смартфонами. В ожидании рейса или поезда пассажиры используют на 34% больше интернет-трафика по сравнению с летним периодом прошлого года. В аэропорту Перми этот показатель вырос сразу на 45%, при этом количество голосовых вызовов также увеличилось – на 36%. В начале года инженеры МегаФона модернизировали сеть в районе аэровокзала, чтобы обеспечить расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри помещений.

Самый востребованный контент до посадки в транспорт – видео. Почти половина данных приходится на видеохостинги и онлайн-кинотеатры. В первую десятку самых популярных ресурсов также входят «ВКонтакте» и Telegram. Наряду с этим пассажиры обращаются к банковским приложениям, картам, отзывам путешественников о достопримечательностях и местах, планируемых к посещению. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн-покупки на маркетплейсах.

«Ежедневно транспортные хабы Перми принимают несколько десятков рейсов. Пассажиры связываются с близкими, сообщают о прибытии, заказывают такси, общаются в социальных сетях, выкладывают фото, смотрят сериалы и фильмы. Через наши базовые станции, которые обеспечивают связь в аэропорту Большое Савино и на железнодорожных вокзалах, ежедневно проходит объем трафика, сравнимый с 250 тыс. минут видеозвонков», – отметил директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.