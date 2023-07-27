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Коммерсантъ FM
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«Известия»: россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

Ослабление рубля привело к тому, что россияне стали продавать имеющуюся у них валюту, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные финорганизаций.

В частности, как отмечает издание, доллары и евро в нынешнем году продают чаще, чем в 2022-м. При этом по итогам первого полугодия 2023 года общее число продаж долларов в офлайне, согласно данным банка «Русский Стандарт», оказалось на 17% выше, чем их приобретения. Также тренд подтвердили в УБРиР. Причем, как заявили в «Цифра банке», объем продаж валюты увеличился на 20%.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года спрос на наличные в России вырос, что привело к оттоку ликвидности из банков на 500 млрд руб. В частности, во время мятежа ЧВК «Вагнер» 23–25 июня россияне сняли 100 млрд руб. наличными. При этом в Банке России подчеркнули, что мятеж ЧВК «Вагнер» незначительно повлиял на курс рубля, всплеск волатильности в эти дни носил кратковременный характер. 24 июня россияне купили валюту на 7,1 трлн руб., но по итогам июня за счет продаж в другие дни объем покупки валюты составил 300 млн руб.

Александр Кислов

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