В Армавире построят спа-отель на четыре звезды и канатную дорогу

Четыре новых инвестиционных соглашения на общую сумму 7 млрд руб. подписаны в Армавире, сообщает пресс-служба администрации города. Их реализация обеспечит 700 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк «Городская роща» в Армавире

Фото: stranabolgariya.ru Парк «Городская роща» в Армавире

Фото: stranabolgariya.ru

В частности, в городе планируется строительство канатной дороги от х. Фортштадт в Новокубанском районе до армавирского парка «Городская роща». Соответствующее соглашение было подписано главой Армавира Андреем Харченко, руководителем Новокубанского района Александром Гомодиным и гендиректором ООО СЗ «Городская канатная дорога» Эдуардом Головиным.

Этим инвестсоглашением также предусмотрено возведение детских аттракционов и фуд-корта в парке «Городская роща». Проект планируется реализовать до 2025 года.

Помимо этого были заключены соглашения о строительстве в Армавире туристического развлекательного комплекса со спа-отелем 4* и отелем 3*, крытым аквапарком и бассейном и строительстве гостиничного комплекса с апарт-отелем 4*, концертным залом и ресторанным комплексом. Их планируют построить до 2027 года.

Также Александр Харченко подписал соглашение с руководством ООО «Мой доктор», оно намерено инвестировать в строительство многопрофильного медицинского центра, который будет оказывать населению широкий спектр медуслуг. Его планируют запустить в 2025 году.

В середине июня стало известно, что в Армавире построят завод по производству лимонной кислоты. Инвестор вложит в него 60 млн руб. Финансировать проект будут за счет собственных и заемных средств компании ООО «Рустарк». Соответствующий документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума в этом году.

Андрей Ульченко

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