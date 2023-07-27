Начальник департамента по культуре Томской области предстанет перед судом по делу о хищении 3 млн рублей

В Томской области завершено расследование уголовного дела начальника департамента по культуре региона Павла Волка. Он обвиняется по ч. 3 ст.160 УК РФ (хищение путем присвоения чужого имущества в крупном размере) и ч. 3 ст. 33 - ч.4 ст.160 УК РФ (организация хищения путем присвоения чужого имущества в особо крупном размере).

По данным следствия, чиновник в период с 2009 по 2017 годы, находясь на руководящей должности губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, фиктивно трудоустроил сотрудника. Впоследствии обвиняемый получал заработную плату и иные выплаты в виде премий и надбавок. Преступная схема действовала также после ухода госслужащего из образовательного учреждения, сообщает СУ СКР по Томской области.

Сумма ущерба бюджету составил более 3 млн руб. Ранее сообщалось, что сумма ущерба составила порядка 900 тыс. руб.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский райсуд Томска.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев