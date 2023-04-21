Директора департамента по культуре Томской области подозревают в хищении 900 тыс. рублей

В Томске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении главы областного департамента по культуре. Об этом рассказали в региональном управлении СКР, добавив, что чиновник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным официального интернет-портала администрации Томской области, с 2012 года департамент возглавляет Павел Волк.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ по Томской области. В них говорится о хищении средств «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций», который глава департамента возглавлял до прихода во власть.

По данным следствия, с сентября 2009-го по июнь 2017 года в колледже начислялась зарплата фиктивно трудоустроенному сотруднику, не выполнявшему трудовых обязанностей. Сумма похищенных средств за указанный период составила не менее 900 тыс. руб.

Павел Волк имеет два высших образования: он закончил фортепианный факультет Новосибирской государственной консерватории им. Глинки и международный факультет управления Томского государственного университета. В 2000 году Павел Волк защитил кандидатскую, а в 2005-м докторскую диссертации по проблемам фундаментальных оснований культурной политики. С 1982 по 1987 год работал преподавателем и директором детской музыкальной школы города Асино Томской области. В 1997 году начал работать в комитете по культуре администрации Томской области. В 1998 году возглавил областной институт повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, а спустя три года занял пост директора Томского областного колледжа культуры и искусств.

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Илья Николаев