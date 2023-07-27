Крупнейшие производители спецтехники побывали на пермском предприятии «Меридиан»

Участники форума «Росспецмаш», состоявшегося в Перми, посетили промплощадку производственной компании «Меридиан». Как рассказали в «Меридиане», в июне в Перми прошел ежегодный форум российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». Ассоциация объединяет производителей крупной сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники.

Мероприятие посетили около 120 руководителей и представителей крупных компаний, среди которых – Челябинский машиностроительный завод, «Брянсксельмаш», Минский моторный завод, «РостАгроСервис», завод «Ленмаш» и другие. В состав делегации вошли представители Минпромторга России, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения минпромторга России Мария Елкина. В рамках деловой программы участники форума побывали на пермском предприятии «Меридиан». Компанию выбрали как одного из передовых производителей промышленного оборудования. Для гостей организовали экскурсию на производственную площадку. Промышленники положительно оценили возможности оборудования, изготавливаемого «Меридианом». До этого предприятие не принимало у себя на площадке такую крупную делегацию.

Участники форума и сотрудники производственной компании «Меридиан» обменялись контактами и обсудили ситуацию в отраслях машиностроения, возможности по расширению выпуска комплектующих, потенциал пермского предприятия и другие актуальные вопросы.

ООО «Меридиан»