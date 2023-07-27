SpaceX перенесла запуск самого тяжелого в мире коммерческого спутника связи за минуту до старта

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с амереканским телекоммуникационным спутником Jupiter 3 компании EchoStar. Запуск был отменен за минуту до старта.

Запуск со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде был запланирован на 23:04 по местному времени (06:06 мск). SpaceX объяснила в Twitter, что отмена запуска была связана с нарушением некоторых критериев подготовки работы. Запуск должен состояться завтра, 27 июля.

Jupiter 3 — самый тяжелый спутник в мире весом 9,2 т, его примерная стоимость — $445 млн. Он предназначен для высокоскоростного подключения к интернету: его максимальная пропускная способность составит 500 гигабит в секунду, охватив территорию США, Канады, Мексики и Южной Америки.

Лусине Баласян