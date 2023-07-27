РБК: средний размер пенсии в новых субъектах с учетом доплаты составляет 18,2 тыс. руб.

Средний размер пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 июня составлял 15,97 тыс. руб. без учета специальной доплаты. По состоянию на 21 июля, с учетом дополнительной выплаты, этот показатель составляет 18 235 руб., сообщает РБК со ссылкой на справочные материалы Минтруда об итогах работы по реализации федерального закона «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов».

В четырех новых субъектах РФ российская пенсия выплачивается с 1 марта 2023 года. Если после перерасчета размер пенсии окажется ниже выплат, которые гражданин получал до 1 марта, ему положена специальная доплата к пенсии, которая должна компенсировать разницу.

Самая большая пенсия без учета доплаты зафиксирована в Запорожской области — она составляет 17,84 тыс. руб. В ЛНР средняя пенсия без доплаты составляет 16,73 тыс. руб., в Херсонской области — 16,87 тыс. руб., в ДНР — 14,23 тыс. руб., передает издание.

При этом, если учитывать прибавку, то лидером по среднему размеру пенсии из четырех регионов является ДНР (18,29 тыс. руб.), в Запорожской области с доплатой средний размер пенсии составил 17,92 тыс. руб., в ЛНР — 17,31 тыс. руб., в Херсонской области — 16,9 тыс. руб. Средний размер доплаты — 3,97 тыс. руб.

Отмечается, что средний размер пенсии в новых субъектах с учетом доплаты выше, чем тот же показатель в Южном (17,78 тыс. руб.) и Северо-Кавказском федеральных округах (16,05 тыс. руб.).

Эрдни Кагалтынов