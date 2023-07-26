В Туве ведутся поиски пропавшего четырехлетнего ребенка

Следственными органами по Республике Тува проводится проверка по факту исчезновения 4-летнего мальчика в Дзун-Хемчикском районе. Установлено, что ребенок вечером 25 июля играл во дворе частного дома, через некоторое время присматривавший за ним родственник обнаружил, что ребенка во дворе нет. Самостоятельные поиски не дали результата и родители мальчика обратились в правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас следователем проводятся осмотры близлежащей территории, ведутся поисковые мероприятия, задействована кинологическая служба МВД, опрашиваются местные жители. сообщили в следственном управлении. По данным ГУ МЧС по республике, на поиски мальчика выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России в составе 19 человек.

По данным СКР, в ходе поисковых мероприятий у ручья в 700 м от дома, из которого вышел мальчик, обнаружены вещи ребенка. Ход проверки взят на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

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Оксана Павлова