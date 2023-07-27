Глава Минэнерго Шульгинов: дисконт на российскую нефть к Brent составляет менее $15 за баррель

Министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью ТАСС заявил, что дисконт на российскую нефть к Brent понизился в целом до менее $15 за баррель.

Господин Шульгинов заявил, что партнеры России сами конкурируют за российскую нефть и нефтепродукты, что помогает восстановить рыночные отношения. Он отметил, что нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли РФ работают стабильно, а на уровень добычи влияет только договоренности в рамках ОПЕК+.

После вступления в силу потолка цен на российскую нефть на уровне $60, введенного странами Запада, дисконты между ценой российской Urals и бенчмарка Brent достигали порой $40 за баррель. К марту правительство РФ спохватилось и начало ограничивать дисконт к бенчмарку (таргетируя цену Urals, которая используется для налогообложения), что стимулировало нефтекомпании сокращать издержки и показывать реальную цену продажи нефти. В результате к середине июля дисконт, по данным Минфина РФ, сократился до $18, а цена Urals вплотную приблизилась к уровню потолка.

Подробнее — в колонке Юрия Барсукова «Нефтяной потолок проверят на разрыв».

Эрдни Кагалтынов