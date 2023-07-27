Le Parisien: руководство французской компании Ommic арестовали по обвинению в продаже технологий РФ

Во Франции задержали девятерых представителей руководства местной компании по производству полупроводников Ommic в рамках расследования дела о незаконной передаче технологий КНР и России, сообщает Le Parisien со ссылкой на материалы дела.

Ommic производит микроволновые монолитные интегральные схемы, предназначенные для работы на сверхвысоких частотах. Продукция компании используется в том числе в системах военного и космического назначения.

Как сообщает издание, разведка Франции давно отслеживала связи Ommic с Китаем, но решение о задержании и допросе руководителей компании было принято только в марте 2023 года. По информации газеты, 24 марта обвинения были предъявлены двум гражданам Франции и двум гражданам Китая.

Издание сообщает, что французские спецслужбы выявили целую сеть поставок технологий двойного назначения не только в Китай, но и в Россию. В некоторых случаях они якобы осуществлялись не напрямую в КНР, а через Литву и Бельгию.

Один из обвиняемых — 74-летний экс-гендиректор компании Марк Р. Ему и одному гражданину КНР вменяется передача иностранной державе технологий, способных нанести ущерб интересам Франции. Им может грозить до 15 лет тюрьмы, сообщает Le Parisien.

Эрдни Кагалтынов