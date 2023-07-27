Аполлон на Крайнем Севере

Заполярье России — сплошь суровая среда. Хребты Якутии что зимой, что летом не радуют живописными пейзажами. Огромные площади якутских гор высотой до двух километров — это каменистые склоны, где местами встречается бедная растительность. Но не нужно думать, что это совсем безжизненные территории. Под внешней невыразительностью местной природы скрывается редчайшее существо, раскрывающее свои крылья лишь на несколько недель в году,— бабочка Аполлон арктический.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bio.asu.ru / Yu. Bakhaev Фото: bio.asu.ru / Yu. Bakhaev

Найти это крылатое насекомое достаточно сложно. Высокогорья Якутии — место малоизученное из-за своей удаленности и труднодоступности. К тому же летом донимают комары. В 2022 году туда отправился натуралист-любитель из Липецка Юрий Бахаев. Как говорит ведущий научный сотрудник Биологического института ТГУ и профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев: «Каждая такая поездка — это подвиг. Тяжелейшая пешая заброска, где до конечной точки нужно идти неделю. Арендовать, например, вертолет чудовищно дорого и совершенно невозможно для таких локальных задач».

Тем не менее журналист и путешественник Юрий Бахаев обнаружил новый подвид Аполлона арктического на склонах хребта Арга-Тас. Это ценная находка для России, ведь фауна в большей части страны довольно бедная, особенно на Крайнем Севере. Ее назвали Parnassius arcticus shavlovi в честь якутского натуралиста-любителя Романа Шавлова. Научное описание бабочки (она стала третьим известным науке подвидом) подготовили Юрий Бахаев и Роман Яковлев. Оно опубликовано в журнале Ecologica Montenegrina.

Внешне новая бабочка четко отличается от родственных подвидов. Размах ее крыльев около четырех сантиметров — диаметр двух десятирублевых монет. У самцов крылья белые, а у самок — пыльно-серые, но у всех брюшко и усики угольно-черного цвета. От центра к нижним крыльям тянутся такие же черные пятна, похожие на разводы акварельной краски. Также характерные признаки, позволяющие отнести Parnassius arcticus shavlovi к новому подвиду, находятся в ДНК.

Жизненный цикл бабочки длится год — имаго, то есть взрослые крылатые особи откладывают яйца летом на камнях возле растений. Они зимуют и с наступлением тепла из них появляются гусеницы, которые принимаются поедать ближайшие цветы (если говорить по науке — монофаги, то есть существа, питающиеся одним видом пищи). В случае Аполлона арктического — это хохлатка Городкова, многолетнее северное растение с желтыми трубчатыми цветками. Но гусеницы могут в ранней стадии забиваться под камни, чтобы пережить неожиданное похолодание. После окукливания на свет появляется бабочка, которая будет летать над склонами гор Якутии около месяца.

Разнообразие локальных подвидов сформировалось из-за изоляции. Территории, на которых обитают эндемичные Аполлоны,— это горные хребты, отделенные друг от друга огромными массивами лесов и тундр. Поэтому природа здесь не тронутая человеком: ему сюда просто так не добраться. Никакая промышленность или хозяйственная деятельность не тревожат северную фауну в этих местах. Но такая удаленность не позволяет полноценно наблюдать за бабочками. Неисследованная Якутия может скрывать еще много не изученных наукой насекомых.

«На территории России существуют крупные регионы, где исследования энтомологического характера вообще не проводились. Например, Эвенкия — огромная территория, как три Франции по площади. И там никто никогда не изучал насекомых. Абсолютно белое пятно. Есть, скажем, плохо изученные территории на севере Дальнего Востока. Там площади такие огромные, что для исследования каждого горного массива надо целую армию энтузиастов искать. Территории необъятные»,— заключает Роман Яковлев.

Андрей Папиш