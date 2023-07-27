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Коммерсантъ FM
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«Ростов» со счетом 1:0 обыграл «Рубин» в матче Фонбет Кубка России

«Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа «Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Единственный гол в матче забил на 60-й минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров. Это первый забитый мяч 20-летнего футболиста в команде.

«Ростов» и «Рубин» выступают в группе B. Их соперники по группе — московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды провели матч 25 июля, он завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

В следующем туре Кубка России 8 августа «Ростов» сыграет в гостях у «Урала», «Рубин» в этот же день примет «Локомотив».

Эрдни Кагалтынов

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