Ремонтные работы ограничат движение в трех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения в трех районах города в ближайшие дни.

В частности, как сообщили в ГАТИ, в Калининском районе Петербурга из-за подготовительных работ к проведению очередного этапа прокладки кабельной линии с 28 по 30 июля будет закрыто движение транспорта по улице Ушинского в направлении от дома 1 по улице Ушинского к проспекту Луначарского. В эти же сроки движение по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Ушинского будет ограничено.

В Выборгском районе с 29 по 30 июля в связи с реконструкцией теплосети закрывается движение по улице Есенина от Политического бульвара до проспекта Луначарского.

В свою очередь, в Центральном районе Петербурга из-за продолжающегося ремонта дорожного покрытия на срок с 29 по 30 июля для автомобилистов будет полностью недоступен проезд по Кленовой улице в направлении от Манежной площади к Замковой улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе в Петербурге стартует ремонт девяти автомагистралей.

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