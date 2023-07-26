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Аэропорт Ханты-Мансийска отремонтируют за 34 млн рублей

Аэропорт Ханты-Мансийска (ХМАО-Югра) отреконструируют за 34 млн руб. По данным сайта Госзакупок, тендер выиграла курганская компания «Аверком», которая была единственным участником торгов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно договору, сотрудники строительной компании за 100 дней должны отремонтировать первый этаж и туалет аэропорта, заменить радиаторы отопления, установить двери, перегородки и систему для слабослышащих.

Напомним, сейчас также реконструируется екатеринбургский аэропорт Кольцово. Работы ведутся со стороны международного терминала, как внутри, так и снаружи, часть помещений закрыта.

Полина Хабарова

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