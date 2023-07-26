Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах

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Взрывы были слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Львовской, Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на местные мониторинговые паблики.
Предварительно некоторые взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны. Согласно карте оповещения, воздушная тревога объявлялась по всей Украине. В Киеве люди из-за нее спускались в метро.
Как отмечает «Страна», особенно много взрывов было слышно в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром. Как сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, «оттуда вылетали фронтовые бомбардировщики Су-24М, в начале недели наносившие удары крылатыми ракетами Storm Shadow». Минобороны России об ударах не сообщало.
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