Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko, Reuters Фото: Alina Smutko, Reuters

Взрывы были слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Львовской, Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на местные мониторинговые паблики.

Предварительно некоторые взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны. Согласно карте оповещения, воздушная тревога объявлялась по всей Украине. В Киеве люди из-за нее спускались в метро.

Как отмечает «Страна», особенно много взрывов было слышно в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром. Как сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, «оттуда вылетали фронтовые бомбардировщики Су-24М, в начале недели наносившие удары крылатыми ракетами Storm Shadow». Минобороны России об ударах не сообщало.

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Мария Федотова