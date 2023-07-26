На Большой Морской улице в Петербурге открылся Дом Африки

В Санкт-Петербурге на Большой Морской улице официально открылся Дом Африки. Об этом 26 июля сообщил в своем Telegram-канале председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

По словам спикера ЗакСа, новое пространство поспособствует развитию дипломатических, культурно-образовательных, деловых и общественных связей между Африкой и Россией. В целом, в Доме Африки планируется проводить конгрессы, конференции, круглые столы, выставки, концерты и официальные приемы. «Площадка послужит укреплению тандема наших стран»,— уверяет господин Бельский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне открытия саммита Россия — Африка президент РФ Владимир Путин встретился в Константиновском дворце в Стрельне с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

Елизавета Горовая

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