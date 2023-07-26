Суд отклонил иск петербургского стивидора «Модуль» к CMA CGM на 74,8 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск логистической компании «Модуль» к французскому перевозчику CMA CGM, связанный с тем, что в 2022 году компания не забрала из петербургских портов 679 контейнеров с грузом.

В карточке дела отмечается, что 74,8 млн рублей — это компенсация за сверхнормативное хранение грузов на терминалах АО «ПКТ» и АО «Петролеспорт», переданных «Модулем» для международной морской перевозки. Петербургский «Модуль» заключил договор с ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм Русь», выполнявшим функции агента морских перевозок CMA CGM из Марселя, еще в 2008 году. На основании заявок, подтвержденных агентом, контейнеры с товаром были завезены на терминалы, но в период с февраля по май 2022 года запланированные судозаходы в порт были отменены. При этом ответчик не уведомил «Модуль» о задержке или отмене. В сентябре петербургский стивидор отправил претензию французской компании, но ее не удовлетворили.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал иск необоснованным. Суд посчитал, что ни точная дата погрузки, ни наименование судна между сторонами не согласовывались, и это соответствует практике морских перевозок, в которых заход судна в порт зависит от многих непредсказуемых факторов.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Инмарин» Кирилла Маслова, подобная практика отказов в исках связана исключительно со спецификой организационно-правового структурирования мирового бизнеса контейнерных перевозок.

CMA CGM Group занимает третье место среди крупнейших в мире судоходных компаний по перевозке контейнеров. По данным Alphaliner, суммарная вместимость ее флота — свыше 3,4 млн контейнеров.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», CMA CGM продала свой актив в России бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе, которому принадлежала вторая половина французского актива в России, за 1 евро, но с возможностью возврата партнера в бизнес в будущем.

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