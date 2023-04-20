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Коммерсантъ FM
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Одна из крупнейших в мире транспортных компаний CMA CGM продала свой актив в России за €1

Французская транспортно-логистическая компания CMA CGM — одна из крупнейших в мире — продала 50% российского контейнерного оператора «Логопер». Новым владельцем стал бывший топ-менеджер РЖД Александр Кахидзе, которому до этого принадлежала вторая половина CMA CGM. Таким образом, господин Кахидзе консолидировал все 100% компании.

Александр Кахидзе

Александр Кахидзе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Кахидзе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из данных ЕГРЮЛ следует, что сделка была совершена 12 апреля. Как уточнил РБК сам Александр Кахидзе, ее провели по цене €1, но с опционом на возврат партнера в бизнес в будущем.

CMA CGM Group занимает третье место среди крупнейших в мире судоходных компаний по перевозке контейнеров. По данным Alphaliner, суммарная вместимость ее флота — свыше 3,4 млн контейнеров. По итогам 2022 года выручка компании составила $74,5 млрд, чистая прибыль — $24,9 млрд. Владельцем 50% «Логопера» CMA CGM стала в феврале 2018 года. В прошлом году «Логопер» перевез более 120 тыс. TEU. За 2022-й «Логоперу» удалось увеличить выручку в два раза, до 15 млрд руб.

Милена Костерева

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