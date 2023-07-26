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Коммерсантъ FM
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«Иркут» опроверг перенос поставок новых Superjet для «Аэрофлота» на полгода

Гендиректор «Иркута» Андрей Богинский сообщил РБК, что заявление о переносе поставок новых самолетов Superjet с российскими двигателями «Аэрофлоту» было некорректным. Пресс-служба компании объяснила это технической ошибкой.

«У нас есть контракт с лизинговой компанией, в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин начнется уже в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», — пояснил Андрей Богинский.

Сегодня, 26 июля, в Жуковском прошла презентация нового бренда «Яковлев», в который была переименована корпорация «Иркут». В ходе презентации Андрей Богинский заявил, что поставки первых самолетов Superjet с российским двигателем ПД-8 в авиакомпании перенесены на третий квартал 2024 года.

«Сегодня программы МС-21 и Superjet New, можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике — с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами»,— заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. До этого заявления планировалось, что первый Superjet с российским двигателем ПД-8 получит «Аэрофлот» в декабре 2023 года. Представитель «Аэрофлота» рассказал РБК, что производитель об изменении сроков поставок не информировал.

По словам Андрея Богинского, переименование «Иркута» (входит в ПАО ОАК «Ростеха») в «Яковлев» — «это часть процесса по развитию новой (корпоративной.— ''Ъ'') культуры». Глава ОАК Юрий Слюсарь добавил, что новое название корпорации — это завершающий этап формирования дивизиона гражданской авиации ОАК.

Александр Яковлев — советский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева (с 2004 года входит в «Иркут»). Под руководством Александра Яковлева ОКБ выпустило свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных.

ОАК занимается производством Superjet с 2007 года. Изначально в производстве самолета использовался двигатель SaM146 компании PowerJet, которая является совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской компании Snecma. После западных санкций в отношении России, введенных из-за присоединения Крыма, российские власти начали разработку самолета с максимальным количеством российских компонентов и систем — Superjet New. В сентябре 2022 года «Аэрофлот» договорился с компанией о покупке 339 самолетов российского производства, а также об аренде 89 самолетов Superjet New (SJ-100) и 210 самолетов МС-21 в период с 2023 по 2030 год.

Полина Мотызлевская

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