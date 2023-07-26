Научно-производственный центр по выпуску беспилотных авиасистем планирует создать резидент технопарка «Университетский»

Компания «Лаборатория будущего» (резидент технопарка «Университетский», Свердловская область) планирует создать научно-производственный центр по выпуску беспилотных авиасистем (БАС) среднего и тяжелого класса. Планы по реализации инвестиционного проекта были озвучены в ходе посещения производственных площадок компании полпредом президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Якушевым.
Планируется, что платформы будут способны переносить до 30 кг полезной нагрузки на значительные расстояния. Разработчики продемонстрировали полпреду уже действующие платформы «Стрекоза», «Муха», «Шмель» и «Муравей».
«Создание беспилотных авиационных систем — перспективное направление для регионов Уральского федерального округа. Технологии найдут применение в разных сферах: безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь»,— отметил Владимир Якушев.
Напомним, ранее вице-премьер России Андрей Белоусов поручил региональным властям разработать программы развития БАС. Сделать это они должны до 1 октября 2023 года. Кроме того, по его словам, российское правительство хочет разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников. Руководство Росавиации пообещало, что ведомство создаст для беспилотников аналог Flightradar24.