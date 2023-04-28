В Петербурге открылись магазины Maag

Аналог Zara — Maag — открылся в двух торговых центрах Петербурга, сообщили в пресс-службе ритейлера. Запуск состоялся на день позже анонсированной даты.

Магазины открыты в ТРЦ «Галерея» и «Мега Дыбенко». В ближайшее время сеть запустит точки еще в трех торговых центрах — «Лето», «Европолис» и «Мега Парнас».

В начале апреля «Ъ-СПб» писал, что с бывшего магазина одежды Zara в доме Мертенса на Невском проспекте демонтировали вывеску магазина ритейлера Inditex. Ее заменили вывеской нового российского бренда Maag, который был открыт в результате сделки inditex по продаже своих российских активов. Юридическое лицо испанской компании было продано АО «Новая мода».

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