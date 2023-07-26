«Азот» опубликовал экологический отчет за 2022 год

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» опубликовал отчет в сфере охраны окружающей среды по итогам природоохранной деятельности в 2022 году.

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На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2022 году предприятие направило 441,127 млн рублей (без НДС). Это позволило, в частности, ввести в эксплуатацию современные технологические установки и системы очистки, провести утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности. Также 141 970 тыс. рублей (без НДС) было вложено в мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности.

В 2022 году филиал «Азот» подтвердил характеристики выпускаемой продукции — селитры аммиачной, карбамида и селитры калиевой — требованиям «зеленого стандарта» в Роскачестве на соответствие ГОСТ Р 58658-2019 с правом использовать изображение знака единого образца «Зеленый эталон». Предприятие также расширило область аккредитации санитарной лаборатории в части измерения шума на селитебной территории и увеличения показателей при контроле сточных вод.

Сотрудники филиала «Азот» активно участвуют в общественных экологических мероприятиях. Среди них эко-квест «Чистые игры», заседания круглого стола «Экологическая трибуна», акции «Дни защиты от экологической опасности» и другие. Кроме того, они посещают детские сады, чтобы рассказать и показать воспитанникам дошкольных учреждений, как нужно заботиться об окружающей среде.

В 2023 году предприятие продолжает экологическую модернизацию. Особое внимание уделяется сокращению потребления воды и природного газа.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» по экологии — начальник отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Уралхим» уделяет большое внимание экологии. ESG стратегия компании — это снижение воздействия на окружающую среду, повышение углеродной нейтральности. Особое место сотрудники компании отводят повышению энерго- и ресурсоэффективности производства: сокращению расхода электроэнергии, природного газа и воды. Для этого на площадке ежегодно проводится обновление мощностей. В 2022 году филиал «Азот» достиг поставленных целей в рамках экологической политики и традиционно отработал без превышения нормативов по воздействию на окружающую среду.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (филиал «ВМУ») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники