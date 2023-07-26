В Петербурге и Ленобласти на 23% выросли продажи квартир в малоэтажках

Продажи квартир в малоэтажных ЖК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во втором квартале 2023 года выросли на 23% относительно первого квартала года, подсчитали в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».

Всего за квартал было продано около 2 тысяч квартир, а лидером за первое полугодие стал Красносельский район, на который пришлась треть спроса. Вторую строчку по этому показателю занимает Петродворцовый район, который делит ее с Пушкинским (по 21%), тройку замыкает Московский район с 11% сделок.

На малоэтажные дома сейчас приходится 12% от всего спроса — это в три раза больше, чем пять лет назад. Чаще всего покупатели выбирают однокомнатные квартиры, их доля выросла на 5% по сравнению с первым полугодием 2022 года и составила 48%. Студии стали покупать реже, число сделок уменьшилось на 7%, до 29%. На покупки двух- и трехкомнатных квартир приходится 18% и 5% соответственно, этот показатель не изменился.

«Интерес к малоэтажному жилью объясняется более комфортной средой, которая формируется за счет низкой плотности населения и большей приватности. Малоэтажные проекты объединяют преимущества загородной жизни и имеют всю необходимую городскую инфраструктуру в пешей доступности. Кроме того, здесь проще найти необычную планировку, например, квартиру с мансардой или палисадником. Все это привлекает в первую очередь семейных покупателей и ценителей загородного образа жизни»,— отметила директор «Петербургской Недвижимости» Ольга Трошева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на загородные дома в Петербурге и Ленобласти во II квартале года вырос в два раза.

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