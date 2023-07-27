ВсеИнструменты.ру: в первом полугодии жители Екатеринбурга скупали офисные товары и стройматериалы

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру проанализировал спрос на товары в первом полугодии 2023 года и сравних эти цифры с аналогичным периодом прошлого года.



Фото: пресс-служба ВсеИнструменты.ру

За первое полугодие 2023 года по России зафиксирован значительный рост продаж складского оборудования (+100%), строительного оборудования (+98%), строительных материалов (+96%), товаров для спорта и кемпинга (+87%), а также сантехники (+82%), крепежа (+75%) и продукции категории электрика и свет (+73%).

Кроме этого, по стране увеличились продажи автогаражного оборудования (+66%), ручного инструмента (+63%), спецодежды и СИЗ (+62%), клинингового оборудования (+45%), инструментов (+40%), климатического оборудования (+35%), силовой техники (+32%), станков (+29%) и товаров для сада (+25%).

В Екатеринбурге наибольший рост спроса зафиксирован на офисные товары (+144%), строительное оборудование (+115%), складское оборудование (+114%), строительные материалы (+108%), спорт, кемпинг, отдых (+101%), крепеж (+99%), сантехнику (+94%), электрику и свет (+90%), автогаражное оборудование (+67%), инструмент (+41%), клининговое оборудование (+38%), а также товары для сада (+29%) и климатическое оборудование (+16%).

«Повышенный спрос на товары данных категорий как в целом по России, так и в отдельных регионах можно объяснить четырьмя основными причинами. Во-первых, влияет климатический фактор и погодные условия. Первая половина лета в 2023 году выдалась холодной, поэтому спрос на приборы и системы для отопления заметно выше, чем годом ранее. Во-вторых, в России с каждым годом растет популярность внутреннего туризма, отдыха вдали от цивилизации и путешествий по стране. Россияне не уезжают за границу, а закупают товары для стройки и облагораживания своих дач, а также для туризма и кемпинга. В-третьих, спрос на автогаражное оборудование, которое заняло первое место в первом полугодии 2023 году по России, можно объяснить тем, что россияне реже покупают новые автомобили, чаще приобретают б/у транспорт либо стараются как можно дольше чинить имеющуюся машину. И, наконец, причиной, которая влияет на рост спроса на все категории товаров, является то, что в текущем году у нашей компании значительно увеличилось количество прямых контрактов с поставщиками и заводами. Это позволило значительно расширить ассортимент в категориях и дать справедливые цены на многие товары», — комментирует новость директор по закупкам ВсеИнструменты.ру Иван Куприянов.

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3 ОГРН 1117746646269

ООО «ВсеИнструменты.ру»