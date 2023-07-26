Фото дня: 26 июля

Сбор водорослей в Германии, чемпионат мира по плаванию в Японии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лабе, Германия. Ученый собирает цветущие водоросли Фото: Lisi Niesner / Reuters Мексика. Высеивание семян кукурузы на свежевспаханном поле Фото: Fernando Llano / AP Фукуока, Япония. Швейцарская спортсменка Нина Кост на чемпионате мира по плаванию Фото: Lee Jin-man / AP Вернигероде, Германия. Автомобиль проезжает зерновые поля Фото: Matthias Schrader / AP Лондон. Актер Кевин Спейси покидает суд после признания его невиновным по делу о сексуальном насилии Фото: Alberto Pezzali / AP Следующая фотография 1 / 5 Лабе, Германия. Ученый собирает цветущие водоросли Фото: Lisi Niesner / Reuters Мексика. Высеивание семян кукурузы на свежевспаханном поле Фото: Fernando Llano / AP Фукуока, Япония. Швейцарская спортсменка Нина Кост на чемпионате мира по плаванию Фото: Lee Jin-man / AP Вернигероде, Германия. Автомобиль проезжает зерновые поля Фото: Matthias Schrader / AP Лондон. Актер Кевин Спейси покидает суд после признания его невиновным по делу о сексуальном насилии Фото: Alberto Pezzali / AP