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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 26 июля

Запоминающиеся кадры среды

Сбор водорослей в Германии, чемпионат мира по плаванию в Японии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Лабе, Германия. Ученый собирает цветущие водоросли

Лабе, Германия. Ученый собирает цветущие водоросли

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мексика. Высеивание семян кукурузы на свежевспаханном поле

Мексика. Высеивание семян кукурузы на свежевспаханном поле

Фото: Fernando Llano / AP

Фукуока, Япония. Швейцарская спортсменка Нина Кост на чемпионате мира по плаванию

Фукуока, Япония. Швейцарская спортсменка Нина Кост на чемпионате мира по плаванию

Фото: Lee Jin-man / AP

Вернигероде, Германия. Автомобиль проезжает зерновые поля

Вернигероде, Германия. Автомобиль проезжает зерновые поля

Фото: Matthias Schrader / AP

Лондон. Актер Кевин Спейси покидает суд после признания его невиновным по делу о сексуальном насилии

Лондон. Актер Кевин Спейси покидает суд после признания его невиновным по делу о сексуальном насилии

Фото: Alberto Pezzali / AP

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Лабе, Германия. Ученый собирает цветущие водоросли

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мексика. Высеивание семян кукурузы на свежевспаханном поле

Фото: Fernando Llano / AP

Фукуока, Япония. Швейцарская спортсменка Нина Кост на чемпионате мира по плаванию

Фото: Lee Jin-man / AP

Вернигероде, Германия. Автомобиль проезжает зерновые поля

Фото: Matthias Schrader / AP

Лондон. Актер Кевин Спейси покидает суд после признания его невиновным по делу о сексуальном насилии

Фото: Alberto Pezzali / AP

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