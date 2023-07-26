Военные Тайваня впервые провели учения по обороне аэропорта острова от Китая

Вооруженные силы Тайваня впервые провели учения по предотвращению захвата спецназом противника главного международного аэропорта острова, сообщает Центральное информационное агентство.

Воздушно-десантные войска Тайваня «имитировали» действия условного противника: они высадились в аэропорту с шести вертолетов. «Противостояли» им подразделения сухопутных войск из 180 военных. По данным CNN, учения продлились 30 минут.

В завершение учений тайваньские военные «отрабатывали уничтожение оставшихся сил противника», а затем подняли флаг для «имитации успешной обороны аэропорта». В самом аэропорту временно запретили взлет и посадку самолетов, расписание восьми рейсов «скорректировали».

Имитация захвата аэропорта была организована в рамках масштабных учений «Ханьгуан», которые ежегодно проходят с 1984 года. Их цель — повышение уровня обороноспособности. CNN со ссылкой на Минобороны Тайваня сообщает, что таким образом вооруженные силы острова готовятся к возможному вторжению со стороны Китая.

Лусине Баласян