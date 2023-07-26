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Коммерсантъ FM
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Украина и Румыния возобновят импорт и экспорт электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, согласовала проведение экспортно-импортных операций электроэнергии через трансграничный переток по направлению Украина—Румыния. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

В соответствии с условиями договора между операторами украинской и румынской систем распределения доход (без учета НДС) от управления ограничениями на границе между Украиной и Румынией распределяется между НЭК «Укрэнерго» и C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. в соотношении 50% на 50%.

В сообщении нацкомиссии отмечается, что возобновление экспорта и импорта электроэнергии поможет стабилизировать украинскую энергосистему. Это станет возможным, поскольку появятся условия для импорта электроэнергии из Румынии в дефицитные часы суток и экспорта в Румынию — в часы, в которые имеется профицит электрической энергии.

Энергосистема Украины с 2022 года синхронизирована с сетями континентальной Европы. Электроэнергия из Украины поставлялась в Польшу, Молдавию, Словакию и Румынию. С октября прошлого года поставки приостановились из-за ракетных обстрелов со стороны России. В результате обстрелов оказались повреждены объекты критической инфраструктуры Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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