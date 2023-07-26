Госдума и Минтранс РФ не стали обсуждать замену нижегородских троллейбусов на электробусы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в рамках правительственного часа не стал отдельно обсуждать с министром транспорта Виталием Соколовым вопрос о возможном закрытии троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде и замены старых троллейбусов на электробусы. Как писал «Ъ-Приволжье», против этой замены выступила инициативная группа нижегородцев, которая направила обращения в Следственный комитет и Госдуму РФ. Это обращение из Госдумы было перенаправлено в Минтранс РФ. Вячеслав Володин тогда заявил, что обсудит проблему в ходе отчета министра транспорта в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В ходе заседания господин Володин отметил, что в Госдуму также поступили коллективные обращения из Волгограда, Костромы, Тольятти, Оренбурга, Тамбова, Белгородской, Орловской, Астраханской областей. Они касаются проблем развития электротранспорта и замены трамваев и троллейбусов на другие виды транспорта. «Жители просят поддержки со стороны федерального центра городскому электротранспорту, потому что бездумная замена троллейбусов на автобусы и маршрутки ни к чему хорошему не приведет. Когда трамвайные маршруты сокращаются, город останавливается в развитии»,— подчеркнул господин Володин.

Он считает, что сложности с развитием трамвайного и троллейбусного движения возникают из-за того, что эти виды транспорта находятся в ведении органов МСУ, у которых нет средств на обновление подвижного состава и поддержание инфраструктуры в нормативном состоянии. На закупку электробусов средств у муниципалитетов также нет. По мнению спикера, электротранспорт необходимо передавать на областной уровень. «Но лучше, чтобы были федеральные программы, позволяющие на системной основе заменять устаревший подвижной состав»,— сказал председатель Госдумы.

Для Нижнего Новгорода предложение о возможной передаче наземного электротранспорта на региональный уровень уже не актуально. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», городские троллейбусы и трамваи уже находятся в областном подчинении. Региональные власти начали масштабную реформу городской системы электротранспорта с объемом инвестиций в 50 млрд руб. Еще более 5 млрд руб. планируется направить на закупку 113 электробусов. Менять троллейбусы и трамваи на автобусы не планируется. Обращение жителей касалось возможной замены троллейбусов на электробусы, но на заседании Госдумы внимание выступающих на этом не акцентировалось.

Андрей Репин