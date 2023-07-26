МИД Чехии в суде потребовал от РФ вернуть $2,4 млн из-за неосновательного обогащения

Дипломатический сервис министерства иностранных дел Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, полученных Россией вследствие якобы неосновательного обогащения за последние три года в размере более 53 млн чешских крон ($2,4 млн).

«Данное исковое заявление касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 млн крон»,— пояснил глава чешского МИДа Ян Липавский в интервью Echo24.cz. По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Прага пока не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.

В посольстве России в Чехии подачу иска в отношении диппредставительства пока никак не прокомментировали.

3 июня стало известно, что чешские власти намерены потребовать у России оплачивать аренду земельных участков, на которых расположены некоторые российские дипломатические учреждения и объекты в Праге, Брно и Карловых Варах. Речь идет о 59 земельных участках площадью 49 271 кв. м. Как утверждается, на них находятся объекты, которые не используются посольством РФ в дипломатических целях. По мнению Праги, Москва использует эту землю не по назначению, а значит нет оснований предоставлять ее безвозмездно.

Александр Кислов