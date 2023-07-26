Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Чехии в суде потребовал от РФ вернуть $2,4 млн из-за неосновательного обогащения

Дипломатический сервис министерства иностранных дел Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, полученных Россией вследствие якобы неосновательного обогащения за последние три года в размере более 53 млн чешских крон ($2,4 млн).

«Данное исковое заявление касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 млн крон»,— пояснил глава чешского МИДа Ян Липавский в интервью Echo24.cz. По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Прага пока не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.

В посольстве России в Чехии подачу иска в отношении диппредставительства пока никак не прокомментировали.

3 июня стало известно, что чешские власти намерены потребовать у России оплачивать аренду земельных участков, на которых расположены некоторые российские дипломатические учреждения и объекты в Праге, Брно и Карловых Варах. Речь идет о 59 земельных участках площадью 49 271 кв. м. Как утверждается, на них находятся объекты, которые не используются посольством РФ в дипломатических целях. По мнению Праги, Москва использует эту землю не по назначению, а значит нет оснований предоставлять ее безвозмездно.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...