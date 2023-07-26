ФК «Урал» выпустил футболку к юбилею Екатеринбурга

К 300-летию Екатеринбурга футбольный клуб «Урал» выпустил специальные футболки. «Здесь есть символика к 300-летию Екатеринбурга, символика нашего клуба, а сзади — автографы футболистов»,— рассказал заместитель президента ФК «Урал» Максим Путинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 300-летию Екатеринбурга футбольный клуб «Урал» выпустил специальные футболки

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ К 300-летию Екатеринбурга футбольный клуб «Урал» выпустил специальные футболки

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Футболки представлены в трех цветах: белый, оранжевый, черный. «Именно в тех цветах, в которых играет наша команда»,— пояснил господин Путинцев.

Со следующей недели футболки появятся в продаже. «Надеемся, что на них спрос будет высокий»,— сказал Максим Путинцев. Стоимость мерча он не уточнил, лишь пообещав, что «цена будет доступной».

Основные юбилейные торжества будут проходить в Екатеринбурге в течение недели с 12 по 19 августа.

Елена Медведева

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