ФК «Урал» выпустил футболку к юбилею Екатеринбурга

К 300-летию Екатеринбурга футбольный клуб «Урал» выпустил специальные футболки. «Здесь есть символика к 300-летию Екатеринбурга, символика нашего клуба, а сзади — автографы футболистов»,— рассказал заместитель президента ФК «Урал» Максим Путинцев.
К 300-летию Екатеринбурга футбольный клуб «Урал» выпустил специальные футболки
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
Футболки представлены в трех цветах: белый, оранжевый, черный. «Именно в тех цветах, в которых играет наша команда»,— пояснил господин Путинцев.
Со следующей недели футболки появятся в продаже. «Надеемся, что на них спрос будет высокий»,— сказал Максим Путинцев. Стоимость мерча он не уточнил, лишь пообещав, что «цена будет доступной».
Основные юбилейные торжества будут проходить в Екатеринбурге в течение недели с 12 по 19 августа.