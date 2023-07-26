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Проехавший по группе пловцов водитель гидроцикла арестован на два месяца

Водителя гидроцикла, проехавшего по группе пловцов 23 июля, арестовали на два месяца — до 23 сентября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Фото: Алик Якубович

Фото: Алик Якубович

Инцидент случился во время массового заплыва через Волгу Х-WATERS. Около 16:30 гидроцикл на большой скорости наехал на группу спортсменов. Полицейские устроили погоню, но нарушителям удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с сопротивлением сотрудникам полиции (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Елена Ковалева

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