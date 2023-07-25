Проехавший через группу пловцов водитель гидроцикла стал фигурантом уголовного дела

В отношении мужчины, проехавшего на гидроцикле через группу участников массового заплыва через Волгу, возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по Приволжскому федеральному округу.

Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По словам начальника нижегородского линейного управления МВД РФ на транспорте Владимира Квашнина, водитель гидроцикла задержан в Дзержинске и доставлен в отделение полиции. Транспортное средство у него изъято.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», 23 июля двое граждан на гидроцикле на большой скорости проехали среди спортсменов, участвующих в массовом заплыве Х-WATERS Volga. Сотрудники полиции организовали погоню за нарушителями, но им удалось скрыться. От действий нарушителей серьезно никто не пострадал, одному из пловцов гидроцикл задел руку. Тем не менее, в полиции считают случившееся грубым нарушением общественного порядка.

Андрей Репин