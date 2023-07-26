Количество поддельных денег в банковской системе России продолжает снижаться

Во втором квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 068 поддельных денежных знаков Банка России, сообщает ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивок сократилось вдвое (было 6 387), по сравнению с первым кварталом практически не изменилось (3 018). Наиболее часто подделываемыми российскими деньгами остаются банкноты номиналом 5 тыс. руб. Наиболее редко подделывают 200 руб. 200-рублевки введены в обращение сравнительно недавно — в 2017 году и при достаточно малом номинале имеют более серьезную степень защиты.

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В отчетном периоде также выявлено 350 банкнот иностранных государств. В основном это были доллары (330). Также встречались евро (16), китайские юани (3) и украинская гривна (1).