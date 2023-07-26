ФАС раскрыла картельный сговор двух ЧОПов в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель частных охранных предприятий (ЧОПов) «Кончак» и «Альтаир» при реализации нацпроекта «Здравоохранение». За счет незаконной деятельности им удалось заключить госконтракты более чем на 2 млрд руб.

Согласно сообщению ФАС, «Кончак» и «Альтаир» заключили антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать цены в 16 торговых операциях об оказании охранных услуг для медицинских учреждений и других социальных объектов в Москве. Общая стоимость контрактов составила 2 084 731 702 руб.

Картельный сговор (п. 2 ч. 1 ст. 11 135-ФЗ «О защите конкуренции») наказывается оборотным штрафом в соответствии со статьей 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.

Милена Костерева