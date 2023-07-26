Компания «Интерлизинг» профинансировала портативный лазерный спектрометр для проекта Технопарк «Университетский»

«Интерлизинг» профинансировал уникальное оборудование — портативный лазерный спектрометр* для технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», крупнейшего в Свердловской области инновационного центра, созданного с целью увеличения темпов роста экономики и решения социальных задач региона путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест, условий для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.



«Портативный лазерный спектрометр позволяет проводить услуги реверс-инжиниринга в более полном объеме, т.к. мало изготовить конструкторскую документацию, необходимо выяснить, из какого материала сделана та или иная деталь. Также спектрометр помогает проводить входной контроль металла, поступающего на предприятия, что особенно актуально при закупках импортной продукции. Таким образом мы смогли расширить портфель услуг нашего Инжинирингового центра», — отметил Николай Марков, начальник отдела инжиниринга Технопарка «Университетский».

Инжиниринговый центр, созданный на площадке технопарка, специализируется на оказании инжиниринговых услуг для промышленных предприятий в наиболее востребованных направлениях:

высокоточных измерениях,

исследованиях материалов,

прототипировании,

обратном инжиниринге,

цифровых расчетах,

моделировании узлов, изделий, явлений и технологических процессов,

разработке конструкторской документации.

«Технопарк “Университетский” — это масштабный проект, реализуемый по федеральной программе развития технопарков высоких технологий. Для компании “Интерлизинг” важно оказать поддержку проекту и способствовать развитию науки и технологий в нашей стране», — говорит региональный директор по УФО компании «Интерлизинг» Ротарь Анастасия.

В связи с возросшим спросом на услуги 3D-сканирования и обратного инжиниринга технопарку потребовался современный мобильный лазерный сканер с функцией фотограмметрии и точностью сканирования до 0,02 мм.

Портативный лазерный спектрометр профинансирован с авансом 15%, сроком лизинга на 24 месяца. Клиентом был выбран равномерный график платежей, в рамках которого ежемесячный платеж составил 77 884 рубля. Стоимость оборудования составила 1 431 000 рублей.

Оборудование предоставлено поставщиком ООО «НПП Структурная диагностика». Предприятие является разработчиком и производителем приборов неразрушающего контроля, лазерных спектрометров.

* Портативный лазерный спектрометр — это анализатор, который предназначен для определения массовой доли химических элементов в металлах и сплавах.

ООО «Интерлизинг»