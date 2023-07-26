Выплаты ветеранам ВОВ в Петербурге сделают ежегодными

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по соцполитике подготовить поправки в Социальный кодекс, которые закрепят получение ветеранами ВОВ ежегодных выплат к 9 Мая.

«Начиная с 2021 года мы ежегодно предоставляем выплаты из городского бюджета ко Дню Победы. Решения о них принимались каждый год отдельными постановлениями и городскими законами. Эту меру поддержки целесообразно закрепить, я считаю, в Социальном кодексе Санкт-Петербурга»,— сказал господин Беглов на заседании городского правительства в среду, 26 июля.

Он также напомнил о том, что федеральный и городской бюджеты в январе 2024 года предоставят к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады единовременные выплаты ветеранам и блокадникам.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в 2023 году из городского бюджета было выделено 1,5 млрд рублей на выплаты ветеранам ВОВ, блокадникам и узникам лагерей ко Дню Победы. Сумма выплаты составила 10 тыс. руб., всего ее получили более 240 тыс. человек. Кроме этого, в Смольном выделили по 5 тыс. руб. вдовам и вдовцам военнослужащих, которые погибли во время ВОВ, войн с Финляндией и Японией, а также гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

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