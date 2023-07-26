Voyah завоевал сердца краснодарцев: КЛЮЧАВТО Краснодар стал лидером по продажам автомобилей бренда в регионах России

В первом полугодии среди 22 региональных дилерских центров бренда Voyah в России наибольшее число автомобилей купили в крупнейшем автохолдинге КЛЮЧАВТО. Итоги подвели на дилерской конференции Voyah

С начала года продажи Voyah в КЛЮЧАВТО составили более 70 единиц, большая часть продаж пришлась на июнь. Сейчас Voyah представлен в 26 городах России. В Voyah КЛЮЧАВТО Краснодар в первом полугодии реализовано более 60 автомобилей бренда — это гибридные минивэны Voyah DREAM и электрическиe кроссоверы Voyah FREE. Автохолдинг КЛЮЧАВТО стал победителем в номинации “РЕГИОНЫ”.

Интерес к китайским автомобилям растет впечатляющими темпами: продажи автобрендов КНР в КЛЮЧАВТО в I полугодии 2023 превысили показатели I полугодия 2022 более, чем в 5 раз. Продажи электромобилей выросли более, чем в 10 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По информации пресс-службы КЛЮЧАВТО, в дилерском портфеле компании сейчас 17 китайских автомобильных брендов. Дилером премиального бренда Voyah КЛЮЧАВТО является с конца прошлого года. Расширение сотрудничества с брендами из КНР - одна из важнейших частей стратегии развития автохолдинга.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://keyauto.ru, фото пресс-служба компании "Ключавто"