На окраине Самары произошла диверсия на железной дороге

В Красноглинском районе Самары в районе платформы Шведская слобода произошла диверсия на железной дороге. Неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф, сообщили «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 26 июля. Происшествие не повлияло на работу поездов. В настоящее время поджигатель разыскивается силовиками.

Ранее сообщалось, что уроженка Украины, имеющая российское гражданство, готовила теракт на международном антифашистском фестивале «Гитары в строю!», который проходил с 1 по 6 мая на площади Куйбышева в Самаре. Женщина была задержана УФСБ по региону.

Андрей Сазонов