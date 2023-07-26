ЦИК обязал избирком Хакасии зарегистрировать партсписок «Коммунистов России»

Центризбирком (ЦИК) на своем заседании обязал избирательную комиссию Республики Хакасия зарегистрировать партсписок «Коммунистов России» на выборах депутатов верховного совета (ВС) региона. Заседание ЦИК проходит 26 июля.

Своим решением ЦИК признал незаконным «бездействие избирательной комиссии Республики Хакасия, выразившееся непринятием в установленный срок решения по вопросу о регистрации республиканского списка» «Коммунистов России». Ресизбирком обязан выполнить решение ЦИК до 27 июля включительно.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», на заседании 19 июля ресизбирком не смог принять решения как о регистрации партсписка «Коммунистов России», так и отказе в регистрации (ни один из вариантов не набрал необходимого минимума в восемь голосов членов ресизбиркома). Тогда часть членов комиссии согласились с позицией КПРФ, согласно которой, Владимир Грудинин и Николай Разумов, выдвинутые кандидатами в депутаты ВС от «Коммунистов России», формально являются членами КПРФ. После этого РО «Коммунистов России» направило жалобу в ЦИК.

Выборы депутатов ВС состоятся 8-10 сентября. 25 депутатов регионального парламента избираются по партспискам, 25 - в одномандатных округах.

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Валерий Лавский