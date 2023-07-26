Свердловские избирком и общественная палата подписали соглашение о взаимодействии на выборах

Избирательная комиссия Свердловской области и региональная общественная палата подписали соглашение о взаимодействии при проведении выборов. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома. Общественники будут наблюдателями в период голосования.

«Соглашение предусматривает информационный обмен и границы взаимодействия. Содержание обучения наблюдателей и подходы к наблюдению определяют общественники самостоятельно, гарантируя независимость и объективность. Избирательные комиссии содействуют организации площадок для обучения»,— пояснили в пресс-службе.

Обучение и практические занятия, в частности, будут проходить в модельном избирательном участке в Доме журналистов в Екатеринбурге, где есть комплекс обработки избирательный бюллетеней (КОИБ), ящики для голосования, пломбы, сейф-пакеты и образцы документов.

Напомним, в этом году в Свердловской области пройдет 11 избирательных кампаний. Основная из них — выборы депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Кандидатов выдвинули шесть политических партий. Список «Единой России» возглавил глава города Алексей Орлов, команды «Справедливой России — Патриотов — За Правду», ЛДПР, КПРФ и «Яблока» представят депутаты разных уровней.

Подробнее о выборах в думу Екатеринбурга — в материале «Борцы за мандаты заняли позиции».

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