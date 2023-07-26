Камеры на дорогах Тюменской области выявили нарушения ПДД на 327 млн рублей

Водители на дорогах Тюменской области с начала года нарушили правила дорожного движения около 515 тыс. раз. Как сообщили в Telegram-канале, самое частое нарушение — превышение скорости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, в январе-июне 2023 года камеры на дорогах региона зафиксировали нарушения на общую сумму 327 млн руб. «442 тыс. постановлений о штрафах на сумму более 165 млн руб. нарушители уже уплатили»,— сказано в сообщении.

Напомним, в Тюменской области камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни безопасности и нарушения правил обгона. Они будут не стационарными, а передвижными — установленными на машины для выявления нарушений.

Полина Хабарова

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