На тюменских трассах камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни

В Тюменской области камеры будут фиксировать непристегнутые ремни безопасности и нарушения правил обгона, сообщили порталу 72.ru в ГИБДД. Они будут не стационарными, а передвижными — установленными на машины для выявления нарушений.

По данным портала, предварительно одобрена закупка пяти комплексов «Кордон Про». «Комплекс ставится в автомобиль условной дорожной службы. Обозначения какие-то, возможно, будут, знак. Это позволит регулировать скорость транспортного потока»,— отметил глава региональной ГИБДД Андрей Миллер.

Напомним, с начала года на дорогах Свердловской области установлены восемь новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения, появились на трассах «Арамиль — Андреевка», «Ревда — Дегтярск — Курганово», «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Полина Хабарова

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