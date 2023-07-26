«Было в истории Leica и партнерство с российским ювелирным брендом»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, с какими известными брендами сотрудничала Leica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: leica-camera.com Фото: leica-camera.com

«Я исследовал Leica в течение последних нескольких месяцев, и мне стало очевидно, что экстремисты-фанатики Leica впадают в точно такие же крайности, как и члены сект. Фундаменталисты Leica превращают свое увлечение в фанатичный культ точно так же, как это происходит в любом другом культе», — написано в ироничной статье на сайте галереи KenRockwell.

Шутки шутками, но фотоаппараты Leica, правда, культовые. Оттого у бренда прекрасно получаются партнерства с модными и люксовыми брендами. Думаю, многие видели проект Leica и Zegna. Совместная коллекция была представлена в дни, когда проходили показы осень-зима 2020, и состояла из разных люксовых аксессуаров для фотокамеры.

Среди них, например, кобура, созданная специально для камер Leica Q2 и Leica M из тончайшей телячьей кожи с фирменным плетением Zegna PelleTessuta.

Еще одно знаменательное партнерство Leica — c Hermes. Результатом его в далеком 2012-м стала Limited Edition Hermes Leica M9-P за $50 тыс. Это не единственный совместный с Hermes проект. Среди других примечательных своей превосходной эстетикой аксессуаров — бинокли.

Было в истории марки и партнерство с российским ювелирным брендом. Epic Jewellery выпустил для Leica лимитированную серию подвесок и запонок, которые не только выглядели как диск режимов Leica, но и переключались с фирменным звуком.

Ну вот как тут не поверить, что поклонники Leica и вправду «впадают в точно такие же крайности, как и члены сект».