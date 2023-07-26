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В Омской области в ДТП погибли четыре человека

В Омской области в результате ДТП погибли двое взрослых и двое детей 2009 и 2012 года рождения. Они скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, сообщает полиция.

Информация о ДТП на автодороге Челябинск-Новосибирск поступила дежурным службам сегодня в 13:05 местного времени. По предварительным данным, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

Также серьезное ДТП сегодня произошло в Новосибирской области, где столкнулись три большегруза.

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Оксана Павлова

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